Готовы на необходимый компромисс

31 российский легкоатлет, по данным национальной федерации этого вида спорта (ВФЛА), подал заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах под нейтральным флагом. Есть среди них и те, кто выступает за Чувашию.

В числе прочих названы фамилии прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и копьеметательницы Веры Ребрик. Правда, ИААФ пока не отреагировала на заявки, сообщил информагентству ТАСС руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Напомним, что членство всероссийской федерации в рядах международной ассоциации было приостановлено в 2015 году в связи с серией допинг-скандалов, произошедших в российской легкой атлетике. Из-за этого наши спортсмены, в частности, не смогли выступить и на прошлогодней летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ну, а в случае, если ИААФ все же удовлетворит заявки россиян на сезон-2017, они будут выступать на международных соревнованиях под флагом ассоциации, и в случае их победы, на церемонии награждения не будет звучать гимн России.

Хотя, как заявил информагентству «Р-Спорт» главный тренер сборной Росси по легкой атлетике Юрий Борзаковский: «Разговоров у наших ребят о смене страны нет, не было, и я думаю, не будет. У всех есть патриотизм, все готовы выступать только за свою страну».