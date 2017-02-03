ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
11:39 03.02.2017
Глава Чувашии подписал указ о праздновании 100-летия газеты «Советская Чувашия»
17:44 02.02.2017
В Чувашии готовятся к крупным спортивно-массовым мероприятиям
16:22 02.02.2017
Библиотекари города Чебоксары — победители Всероссийского конкурса
14:02 02.02.2017
В Чебоксарах состоялся премьерный показ новой киноленты чувашского режиссёра «Лесом»
13:22 02.02.2017
Чувашия получит более 8 млн рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан
11:25 02.02.2017
«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса
16:41 01.02.2017
В Чебоксарах отремонтируют участковые пункты полиции
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Коллизия, Спорт
Готовы на необходимый компромисс

Вера Ребрик. Фото Минспорта Чувашии31 российский легкоатлет, по данным национальной федерации этого вида спорта (ВФЛА), подал заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах под нейтральным флагом. Есть среди них и те, кто выступает за Чувашию.
В числе прочих названы фамилии прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и копьеметательницы Веры Ребрик. Правда, ИААФ пока не отреагировала на заявки, сообщил информагентству ТАСС руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Напомним, что членство всероссийской федерации в рядах международной ассоциации было приостановлено в 2015 году в связи с серией допинг-скандалов, произошедших в российской легкой атлетике. Из-за этого наши спортсмены, в частности, не смогли выступить и на прошлогодней летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ну, а в случае, если ИААФ все же удовлетворит заявки россиян на сезон-2017, они будут выступать на международных соревнованиях под флагом ассоциации, и в случае их победы, на церемонии награждения не будет звучать гимн России.
Хотя, как заявил информагентству «Р-Спорт» главный тренер сборной Росси по легкой атлетике Юрий Борзаковский: «Разговоров у наших ребят о смене страны нет, не было, и я думаю, не будет. У всех есть патриотизм, все готовы выступать только за свою страну».

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Коллизия, Спорт, .

03.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 80 queries in 0,749 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев