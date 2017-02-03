Главное, Спорт Воспитанный борец и гроза японок СОПЕРНИКИ НЕ ЖЕЛАЛИ СДАВАТЬСЯ НАШИМ СПОРТСМЕНАМ Во многом успешным можно назвать выступление представителей Чувашии на крупнейшем международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.

С этих соревнований по традиции начинается новый спортивный год для борцов-вольников, и поэтому они обычно собирают чуть ли не всех сильнейших на планете. Вот и на этот раз из Чувашии покорять борцовскую Сибирь отправились семь спортсменов и спортсменок. В результате наибольшего успеха из них удостоился уроженец Дагестана Даурен Куруглиев (республиканская спортшкола № 5), который вышел победителем в весовой категории до 86 кг. В финале он поначалу достаточно уверенно опережал по набранным баллам иранца Мохаммаджавада Эбрахими. Но в результате едва не упустил победу, сдерживая решительный напор соперника.

«Даурен – воспитанный, ответственный парень, – рассказал информагентству Wrestrus.ru дагестанский тренер борца Маирбек Юсупов. – У Куруглиева от природы великолепные физические данные». «На разных коммерческих турнирах Куруглиев уже выиграл три машины», – дополнил коллегу другой наставник Гайдар Гайдаров. «На самом деле я их уже продал. Но своя легковушка у меня есть. И мне нравится путешествовать за рулем», – засмеялся, услышав этот пассаж, Даурен Куруглиев. А потом добавил: «В моем роду все физически сильные».

Ну а в состязании женщин из представительниц Чувашии ближе всех к первому месту подобралась 22-летняя уроженка Канашского района Вероника Чумикова. В финале весовой категории до 58 кг она, к сожалению, безоговорочно уступила более опытной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой (Кыргызстан). Зато в полуфинале в очередной раз сумела одолеть соперницу из Японии, с представительницами которой женщины-борцы из России обычно выступают крайне неудачно.

– Начало года вроде бы получилось хорошим, но финальная схватка сегодня оказалась очень тяжелой. Я не смогла защититься от проходов в ноги соперницы из Кыргызстана, это была моя ошибка, – разбирала после решающей битвы свои недостатки с корреспондентом Wrestrus.ru Вероника Чумикова.

– В полуфинале вы с явным преимуществом выиграли у японки Акие Ханаи. Такое не часто происходит с нашими спортсменками…

– У меня уже был опыт борьбы с ними. Мой тренер Наталья Смирнова (старший тренер сборной Чувашии. – «СЧ») подсказала, что им нужно «завязывать» руки. В итоге смогла провести прием «мельница», накатить на японку и закончить поединок досрочно.

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