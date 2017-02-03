Главное, Спорт Женские «ключики» для хоккейных желудков УЖИН ДЛЯ ЧЕМПИОНА Хоккейный клуб «Чебоксары» после трех побед на выезде потихоньку укрепляет свое положение в турнирной таблице первенства Высшей хоккейной лиги.

Непростой выезд в далекий Барнаул позволил нашим игрокам разделить очки в спаренных баталиях с местным «Алтаем» — 1:3 и 1:0. После чего команда отправилась в Саратов на встречу с «Кристаллом-Юниором», которого она одолела дважды со счетом 5:1 и 3:1. Но перед этим рандеву корреспондент «Советской Чувашии» побывал на домашней тренировке чебоксарцев, где пообщался с некоторыми игроками нашей ледовой дружины.

Самым отзывчивым на беседу оказался один из трех голкиперов ХК «Чебоксары» Максим Кукурудза.

— Откуда взялась такая необычная для наших краев фамилия? – первым делом поинтересовался у 21-летнего хоккеиста автор этих строк.

— У нее западноукраинские корни, где так называют, ту самую кукурузу. Но я на самом деле родился в Западной Сибири, в Сургуте. Там же и начал играть в хоккей.

— Команда у нас молодая, существует лишь первый год. А значит, подавляющее большинство ее игроков – люди приезжие. И где живете – все вместе в каком-нибудь общежитии?

— Почему? Клуб снимает для нас квартиры, по возможности, поблизости от Ледового дворца «Чебоксары Арена», где играет команда. Например, мы с защитником Ленаром Халимовым живем в однокомнатной квартире, — вступил в разговор нападающий ХК «Чебоксары» Максим Приступлюк, между прочим, воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». («И мы с другим защитником Алексеем Дерзаевым живем в однокомнатной», — заметил Макс Кукурудза.) – От прежнего ее хозяина осталась вот такая кипа книг, в основном детективов. Теперь есть что почитать дома в свободное время.

— А я живу тоже в съемной квартире, но со своей девушкой Аней. Познакомился с ней, когда играл в Краснодаре за местный клуб. Сейчас она приехала в Чебоксары, аккуратно ходит на каждый матч с моим участием, — сказал защитник Егор Карп.

— И наверное, балует своего парня чем-нибудь вкусненьким, когда он побеждает?..

— У нее есть «фирменный» куриный соус со спагетти, — застенчиво отозвался Егор.

— Блюда из курицы вообще хорошо усваиваются организмом и популярны в кухне спортсменов, — продолжил разговор Максим Кукурудза.

— А можно «рассекретить» эту самую кухню специально для наших читателей?

— На завтрак нам по рекомендации клубного врача обычно дают каши, чай, бутерброды с сыром или с маслом, бывает творог. На обед главное блюдо – тот самый куриный суп. Ужин более свободен, по усмотрению спортсмена.

— И что, в таком случае, может себе позволить Максим Кукурудза?

— Заглянуть в баночку с малиной, протертой с сахаром, что заботливо припасена моей мамой.

— Команда сейчас у нас перспективная, средний возраст игроков 23 года. И руководство у нее хорошее, оно видит, что всего за год существования мощный коллектив не создашь. Поэтому стоит задача сохранить тот костяк из игроков клуба, что мы набрали. С ними затем и добиваться результатов, — заявил на послематчевой пресс-конференции в Саратове главный тренер ХК «Чебоксары» Сергей Нуржанов.

Остается добавить, что наша команда занимает в турнирной таблице первенства ВХЛ шестое место.

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