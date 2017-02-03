Главное Подводя итоги прошедшего года Вчера Михаил Игнатьев совершил рабочую поездку в Аликовский и Ибресинский районы.

Выступая на расширенном совещании по итогам социально-экономического развития с активом Аликовского района, Глава республики отметил, что по сложившейся традиции в начале года руководство республики начало серию встреч с жителями муниципалитетов. Стабильное развитие района Михаил Игнатьев назвал хорошим стимулом на перспективу. Сегодня ставится задача увеличения выпуска продукции, повышения производительности труда и увеличения заработной платы.

«Аликовский район завершил год с неплохими показателями. Потенциал у района огромен, вы должны использовать его в полном объеме. В конкурентной среде выигрывает тот, кто усердно работает, производит и реализует качественную продукцию», – приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы региона.

Подробности – в ближайшем номере газеты.

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