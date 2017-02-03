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Главное, Криминал, Новости
Главбуха пока не отправят в колонию

Выслушала приговор главный бухгалтер Алатырского профессионального образовательного учреждения ФСИН России, признанная виновной в присвоении вверенных денег в особо крупном размере.
Установлено, что с января 2012-го по октябрь прошлого года злоумышленница, «используя свои полномочия вопреки интересам службы», искусственно завышала себе зарплату, в общей сложности присвоив свыше 1,8 млн. рублей. А дабы скрыть свои неправедные действия, изготовляла подложные платежные поручения по перечислению денег в бюджетные и внебюджетные фонды, в которых указывала большую сумму, чем это было в действительности.
Суд приговорил главбуха (вину признала) к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но с отсрочкой исполнения реального наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также «финансист» оштрафована на 100 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
Факт противоправной деятельности осужденной выявили при оперативном взаимодействии сотрудники регионального СУ СКР и подразделения собственной безопасности УФСИН России по Чувашии.

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Метки: Главное, Криминал, Новости, .

03.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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