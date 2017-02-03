Надо строить человечные дома

ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ «СОВЕТСКОЙ ЧУВАШИИ» О ГРЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОРОДЕ

«АМАЗОНИЯ» МОЖЕТ ПРИРАСТИ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ»

(Рита КИРИЛЛОВА, 23.09.2016)

Александра: «Зачем нам торговый дом? Сколько их уже построено. Стоят полупустые. Городу уже нужна другая инфраструктура. Неужели инвесторы этого не понимают?»

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«ВМЕСТО ПЕРСПЕКТИВЫ – КОММЕРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС…»

(Рита КИРИЛЛОВА, 02.11.2016)

Владимир: «Старый город и так уничтожен Чебоксарской ГЭС. И надо такие места, как Восточный косогор, обустраивать с историческим прицелом. Это, кстати, не исключает и большой стройки жилья, но не так же примитивно!»

Кирилл: «Для огромного жилого массива нужны будут и тротуары, и проезжие части огромные. Пешеходов и транспорт куда денете, коих будет множество?»

Куренков: «Все пристали к парку Победы. Этот парк с Красной площади никогда не был виден даже без застройки. Он смотрелся как спичечный коробок по величине. Его уже изменить невозможно. При застройке этого участка с этим придется считаться. Малоэтажные дома в 2–5 этажей здесь не годятся. При умелом и умном подходе строительства здесь смело будут смотреться красочные высотные здания».

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«ДОМ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ УКРАСИТЬ И МОСКВУ, И ПАРИЖ»

(Леонид НИКИТИН, 17.11.2016)

Алексей: «Красота! Но когда знаешь, где это будет строиться, то понимаешь: что-то тут не так. А где существующие объекты, в том числе и автодороги? Где планируются съезды к дому? Судя по описанию, их будет несколько, а где парковки? Вопросов больше, чем ответов. Уже сейчас в данном месте ситуация на грани катастрофы, а что будет потом?

Вы хотите автоколлапса в центре города?»

Петров: «Согласен с предыдущим комментатором. Но дело не в дорогах, а в чудовищности и нелепости самого проекта, который планируется поставить на месте оборонного предприятия – Электроаппаратного завода».

Евгений: «В принципе ничего плохого. Лучше пусть красивые здания многофункциональные стоят с фонтанами и парковками, чем забор и пустота, как сейчас».

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«ВЫСОТКИ И МИКРОРАЙОН В НАГРУЗКУ»

(Рита КИРИЛЛОВА, 25.11.2016)

Владимир: «Все красиво на бумаге и макетах. Но множество вопросов:

1. Финансовый – где найдется столько покупателей недешевой недвижимости?

2. Куда выселять людей из хрущевок и кто это будет финансировать?

3. Какая будет инфраструктура (социальные объекты)? Нагрузка на существующие увеличится в 3–4 раза, и они не справятся.

4. Бюджет города имеет возможность все это профинансировать? На это потребуется десяток миллиардов рублей».

Петров: «Надо заниматься организацией города, его инфраструктурой, а также строить невысокие человечные дома, как за рубежом, не требующие сложных технологий, оборудования, лифтов, особых пожарных машин и лестниц».

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«ДВОР И ДВОРЕЦ – СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ»

(Анастасия ЛЕВОЧКИНА, 19.01.2017)

Legasion: «1. Участок улицы Мичмана Павлова от пересечения с улицей Надежды до пересечения с улицей Университетской уже требуется расширить до двух полос в каждом направлении. А при выезде с улицы Мичмана Павлова на улицу Университетскую обустроить дополнительный поворотный карман для поворота направо. Иначе в скором времени микрорайон «Университет» не сможет вовремя приезжать на работу. Да и для проезда «скорой» и «пожарных» будут проблемы, если, не дай бог, в этот момент там случится авария.

2. Около 34-го отделения Почты России давно назрела необходимость обустройства парковки для посетителей, жильцы заняли все прилегающие места. Постоянно возникают мини-пробки, машинам сложно разъехаться. Проблема, однако! Вдоль дороги мест предостаточно – карманы сделать реально.

Резюме: прежде чем тратить деньги на городскую красоту (против которой я ничего не имею, а даже «ЗА» 2 раза), необходимо сделать город удобным. Чем дольше автомобиль добирается из точки «А» до точки «Б», тем больше он портит воздух, которым мы все с вами дышим!»

Тамара: «Хуже двора в нашем городе, чем двор дома по улице М. Горького, 15, не найти. ТСЖ НКО «Свой дом» на прилегающей территории ничего никогда не делало. Дорога разбита. Во дворе как попало ставят машины. Прямо на газон, если это можно назвать газоном. Потом вся грязь стекает на асфальт, который весь в ямах. В ямах собирается вода, после дождя из них брызги на людей. По двору постоянно ездят машины. Дети играют на проезжей части. Нет детской площадки. У подъездов нет скамеек, некуда поставить сумки, чтобы достать ключи. Машины ставят прямо у дверей подъездов. Корни деревьев наружу. Деревья могут свалиться. Вот такой ужас в нашем дворе. Может, кто-то из администрации заглянет в наш двор?»