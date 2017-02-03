Жемчужина или каменный стандарт?

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЦЕНИМ ТО, ЧТО УКРАШАЕТ УЛИЦЫ?

Мои патриотические чувства задела маленькая заметка в «СЧ» за 09.11.2016 «Высотки наступают на историческую часть Чебоксар», а ранее сильно взволновала статья «Большое видится на расстоянии» в «СЧ» за 03.08.2016 на ту же тему. Лично я очень не люблю эти однообразные высотные коробки, потому что являюсь сторонником малоэтажности.

Например, мне очень понравились Западный Берлин, Барселона, Будапешт, Прага, Варна, Варшава, Белград, Брно, в которых я побывал. Они вовсе не изобилуют высотными коробками, но своей архитектурой восхищают. И я солидарен с позицией прежнего главного архитектора нашего города Сергея Лукиянова, который тоже, оказывается, сторонник малоэтажности.

Недостроенный отель «СУВАР» закрыл большую часть прекрасного вида на Волгу и Заволжье со стороны Московского проспекта. А недавно я увидел, что в районе автостанции «Новосельская» строят, как мне удалось узнать, очередную высотную коробку, которая также перекроет прекраснейший вид на ту же Волгу и Заволжье от Покровско-Татианинского собора и ниже по всей улице Гузовского. Вместо прекрасной естественной перспективы оттуда будет открываться вид на очередную безликую коробку.

В вышеназванных странах, а также в горах Кавказа и Крыма я видел, как бережно там относятся не только к естественным видовым местам, но и тратят немалые деньги для создания искусственных видовых площадок. Мы же не бережем даже бесплатные естественные видовые площадки. Какая же мы тогда жемчужина Поволжья и «туристическая мекка»?

Разве мало у нас в России и Чувашии земли, чтобы строить высотки, не портя прекрасные виды городов? Что нам более ценно – национальная самобытность жемчужины Поволжья или стандартные каменные коробки?

Владимир ЮСТУС,

член Союза писателей Чувашии и России