Главное, Криминал Не входите в контакт с мошенниками ОБМАНУТЬ МОЖНО ДОВЕРЧИВЫХ, НО НЕ БДИТЕЛЬНЫХ Социальная сеть «ВКонтакте» собирает немало пользователей. И у всех разные цели – для одних это способ общения с друзьями или родственниками, для других – возможность «убить» время, а для кого-то – отличный способ заработать на людской доверчивости…

Недавно жертвой мошенников оказалась 34-летняя жительница Чебоксар. Поздним вечером «ВКонтакте» ей пришло сообщение с просьбой назвать реквизиты банковских карт для перевода денег. Женщине показалось, что это ее знакомая, и она отправила запрошенную информацию, после чего с одной карты было списано 8900 рублей, с другой – 1500 рублей. Заподозрив неладное, горожанка позвонила знакомой, которая сообщила неприятную весть – ее страничка «ВКонтакте» взломана…

В такой же ситуации оказался 32-летний чебоксарец. С его слов, через эту же социальную сеть к нему пришло сообщение от друга, который просил одолжить около пяти тысяч рублей для оплаты интернет-заказа. Решив помочь, он сообщил номер карты, срок действия и все приходящие пин-коды на мобильный телефон. Вскоре поступили два смс-сообщения о списании в общей сложности без малого четырех тысяч рублей. Друг обещал вернуть долг в оговоренный день, но не вернул, потому что вообще не просил деньги – выяснилось, что и его страничку взломали неизвестные.

«Сейчас сотрудники полиции ищут злоумышленников», – сообщила инспектор направления по связям со СМИ УМВД России по городу Чебоксары Наталия Парфенова. И отметила, что мошенники в переписке стараются вести диалог так, чтобы пользователи ничего не заподозрили. Дежурные фразы, смайлики, частое обращение к собеседнику по имени, чтобы расположить к себе. И настойчивая просьба – перечислить деньги на карту или счет.

«А ведь можно определить, что это мошенничество, спросить о вещах, которые известны только вам и вашему другу. Факты, которые нельзя узнать из Интернета. Либо поступить проще – позвонить хозяину аккаунта, – дает дельный совет Наталия. – А тем, чьи странички взломали, подумать над составлением более сложного пароля к социальной сети. Ведь большая часть сайтов технически надежно защищена. Поэтому киберпреступники взламывают аккаунты банальным подбором пароля. Специальные программы автоматически перебирают все возможные слова, которые есть в словарях, как русских, так и английских. И если одно из них используется в качестве пароля, можно считать, что доступ к аккаунту обеспечен». КСТАТИ

По данным полиции, в прошлом году в Чебоксарах зарегистрировано около 120 фактов мошенничества «ВКонтакте», общий ущерб составил 480 тысяч рублей. Полиция рекомендует жителям Чебоксар проверять любую информацию, связанную с переводом денег. Уберечься от действий мошенников можно, если проявить бдительность и осторожность.

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