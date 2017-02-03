Хотела посмотреть «фото»

Мошенники обнулили банковский счет жительницы Канаша с помощью вредоносной программы.

29-летняя горожанка получила на телефон сообщение «Красивые мы с тобой на фото!» с указанием электронного адреса, где его можно посмотреть. Девушка прошла по этому адресу, но никакой фотографии не увидела. А в ответ получила смс о списании 7800 рублей с банковской карты, привязанной к телефону…

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ссылка, поступившая на телефон потерпевшей, содержала вредоносную программу, которая и позволила злоумышленникам похитить средства с ее банковской карты.

Полиция рекомендует установить на телефон антивирусную программу и постоянно следить за ее обновлением. Не стоит переходить по ссылкам, полученным с неизвестных номеров. Если вы пострадали от вредоносной программы, следует обратиться в полицию, указав при этом ссылку, посредством которой ваш телефон был заражен.