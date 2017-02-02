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В Чувашии готовятся к крупным спортивно-массовым мероприятиям

Последний зимний месяц в Чувашии будет насыщен спортивными событиями, в которых смогут принять участие все желающие.

Свои спортивные таланты любители зимних видов спорта смогут проявить в таких спортивно-массовых мероприятиях, как Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» (4 февраля), традиционных массовых лыжных гонках «Лыжня России – 2017» (11 февраля). Минспортом Чувашии запланирован широкий спектр мероприятий, приуроченный к празднованию в регионе Всероссийского дня зимних видов спорта, который появился в нашей стране в 2015 году, и приурочен к годовщине зимней Олимпиады «Сочи-2014».

О ходе подготовки к масштабным спортивным мероприятиям сегодня организаторы рассказали республиканским СМИ в ходе пресс-конференции, которая прошла в конференц-зале Чебоксарского училища олимпийского резерва.

Открывая пресс-конференцию, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков отметил, что зимние виды спорта в республике пользуются большой популярностью. Сегодня к услугам жителей региона предоставлено более 120 хоккейных коробок, где можно заниматься физкультурой и спортом. В городах и районах проложено 95 лыжных трасс. Эти объекты обустроены в парках, во дворах, а также при учебных и спортивных заведениях и доступны для детей и взрослых.

В предстоящую субботу, 4 февраля, одновременно в Новочебоксарске, Канаше и посёлке Вурнары пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». А через неделю республика присоединится к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта, приуроченного очередной годовщине сочинской Олимпиады-2014. Главным мероприятием Дня зимних видов спорта в Чувашии станет региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017», одновременные старты которого состоятся 11 февраля во всех городах и районах республики. «По всей республике, исходя из опыта прошлого года, ожидаем участие около 60 тысяч спортсменов и любителей лыжных гонок, потому что Чувашская Республика – это один из немногих регионов, где проводятся массовые забеги «Лыжни России» не только в административном центре муниципалитетов, но и в сельских поселениях. Думаю, это очень важный момент, что у нас и в селах, и в деревнях выходят, встают на лыжи и стартуют со всей Россией», – отметил Сергей Шелтуков.

Центральной площадкой празднования Дня зимних видов спорта станет ледовый каток на стадионе «Олимпийский». 12 февраля в 16:30 здесь начнётся яркий спортивный праздник. Зрители станут свидетелями зрелищных мастер-классов по зимним видам спорта от ведущих спортсменов. Также в этот день на различных площадках города пройдут соревнования по ски-кроссу, конькобежному спорту, лыжным гонкам. В ледовом дворце «Чебоксры Арена» состоится праздничная дискотека на льду.

Ещё одно крупное спортивное мероприятие февраля – Республиканские зимние сельские спортивные игры, которые проводятся раз в два года. В этом году финальный этап сельских игр состоятся 17-18 февраля на спортивных объектах Красночетайского района. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Чувашии для участия в VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут с 2 по 6 марта в Новосибирской области.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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