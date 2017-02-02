В Чебоксарах состоялся премьерный показ новой киноленты чувашского режиссёра «Лесом»

Творческая студия «Спектр» выпустила новую киноленту «Лесом», премьера которой на днях состоялась во Дворце культуры имени Петра Хузангая. В жанре «комедия» режиссёр Владимир Синяев снимал впервые. Работа над кинолетной началась в 2016 году, до марта был прописан сценарий и подбирались актёры. Уже в апреле приступили к съёмкам.

В фильме снялись актёры русского народного театра «Победа» ДК им П.П. Хузангая Лидия Петрова, Виктория Козлова, Павел Родионов, Дарья Кури, Иван Ерин, Сергей Паршин, Никита Осипов. Эпизоды: юные актёры, учащиеся СОШ № 1 и 23, а также участники общественной организации «Свобода», ассоциации благотворительного фонда «Пища Жизни» г. Чебоксары, жители городов Чебоксары, Алатырь, Шумерля, села Порецкое. Эпизодические, но яркие роли сыграли полиция и администрация с. Порецкое. Основные съемки проходили в деревне Шадриха Порецкого района.

Совершенно разные люди с разными характерами попадают в Шадрихинский лес, где они занимаются поисками легендарных сокровищ Емельяна Пугачёва. В ходе этой авантюры с ними происходят интересные приключения и, в конечном итоге, они приобретают сокровища более ценные для каждого.

Оператором проекта стал Константин Ефремов – заслуженный деятель культуры Чувашской Республики. Музыку для фильма написал Антон Якшибаев, который уже не первый год работает над республиканскими проектами. Режиссёр ленты – Владимир Синяев (режиссер русского народного театра ДК Хузангая).

В феврале 2017 года студия «Спектр» планирует показ ленты «Лесом» в кинотеатрах Чувашии и за пределами региона.

Источник: Калининский район г.Чебоксары