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Чувашия получит более 8 млн рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 92 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения.

Согласно постановлению Чувашская Республика в 2017 году получит субсидию в объёме 8,3 млн рублей.

Напомним, что 8 апреля 2016 года Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым был подписан Закон Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Компенсация предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 70-и и 80-летнего возраста, или проживающим в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста.

При этом компенсация предоставляется на одно жилое помещение гражданам, проживающим на территории республики, при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Размер компенсации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Кабинетом Министров Чувашской Республики (в 2017 году – 6 руб. 08 коп.), и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (33 кв. метра для одиноко проживающих граждан, 51 кв. метр – для семей из двух человек, по 18 кв. метров на 1 члена семьи из трех и более человек).

Размер компенсации дифференцируется в зависимости от достигнутого возраста:

– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 70-летнего возраста, или проживающим в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 80-летнего возраста, или проживающим в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 100% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В случае если гражданин имеет право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и одновременно на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по его выбору.

Для предоставления компенсации гражданину необходимо лично или через доверительное лицо (на основании доверенности) представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ заявление о назначении компенсации по установленной форме и предъявить документ, удостоверяющий личность. Предоставление компенсации осуществляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Справочно: В 2016 году компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт получили 4149 человек. На эти цели направлено 3,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,5 млн рублей.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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