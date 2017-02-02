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«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса

2 февраля 2017 года. «МегаФон» обновляет линейку тарифных планов «Легкий старт» по услуге «8 800». Раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2500 рублей, теперь оно стало бесплатным.
Сумма ежемесячного платежа стала на 25% ниже и начинается от 1500 рублей за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ всех операторов связи. Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2000 рублей в месяц, а 1000 минут — 3200 рублей.
«Услуга «8 800» популярна у наших корпоративных клиентов. Если раньше номера 8 800 приобретали крупные компании для организации федеральных колл-центров, то сейчас продолжает расти спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, — подчеркнул Михаил Русинов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Чувашии. — Мы решили запустить обновленную линейку тарифных планов «Легкий старт», чтобы сделать номера 8 800 максимально доступными небольшим организациям».
Стандартный номер 8 800 в рамках линейки стал бесплатным, а номера красивого формата можно приобрести от 8000 рублей.
«Легкий старт» подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости клиент самостоятельно может настроить «интеллектуальную» переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, период дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров. Также в «Личном кабинете» услуги есть возможность просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения «Виртуальной АТС».

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Метки: Главное, Лента новостей, Статьи партнеров, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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