ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

7 февраля. «Баба Шанель» (12+).

8 февраля. «Скупой» (12+).

9 февраля. «Дети Ванюшина» (12+).

10 февраля. «Часы с кукушкой» (16+).

11 февраля. «Женись, сынок, женись» (12+).

12 февраля. «Единственная моя» (12+).

Начало в 18.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

12 февраля. Театр ГОДО. «Мышь и Еж» (0+). Начало в 11.00.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

8 февраля. «Его Величество Букварь» (6+). Начало в 11.50.

9 февраля. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+). Начало в 12.00 и 13.30.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

8 февраля. Акция «В театр – за 100 рублей!».

Н. Гоголь «Ревизор» (12+).

9 февраля. А. Островский «Волки и овцы» (12+).

10 февраля. М. Горький «Фальшивая монета» (12+).

11 февраля. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

12 февраля (днем). Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+).

(вечером). Р. Куни «№13» (16+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ФЕСТИВАЛЬ ЧУВАШСКОЙ МУЗЫКИ

7 февраля. Ф. Васильев «Шывармань» (6+).

9 февраля. Г. Хирбю «Нарспи» (6+).

10 февраля. Ф. Васильев «Сарпиге» (0+).

Начало в 18.30.

12 февраля. Гала-концерт. Знакомство с произведениями современных чувашских композиторов (0+). Начало в 17.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

9 февраля. Премьера! А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 14.00.

11 февраля. «Сеспель». Е. Шашин, Б. Лагода «РэПКА» (0+). Начало в 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ

10 февраля. Е. Никитин «Сарпике» (6+). Начало в 18.00.

11 февраля. П. Ершов «Конек-Горбунок» (6+).

12 февраля. Ю. Яковлев «Умка» (0+).

Начало в 10.30 и 13.00.