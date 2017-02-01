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16:41 01.02.2017
В Чебоксарах отремонтируют участковые пункты полиции
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
12:22 31.01.2017
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»
11:55 31.01.2017
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте
11:24 31.01.2017
Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
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В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
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Главное, Культура
Репертуар

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
7 февраля. «Баба Шанель» (12+).
8 февраля. «Скупой» (12+).
9 февраля. «Дети Ванюшина» (12+).
10 февраля. «Часы с кукушкой» (16+).
11 февраля. «Женись, сынок, женись» (12+).
12 февраля. «Единственная моя» (12+).
Начало в 18.30.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
12 февраля. Театр ГОДО. «Мышь и Еж» (0+). Начало в 11.00.
ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
8 февраля. «Его Величество Букварь» (6+). Начало в 11.50.
9 февраля. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+). Начало в 12.00 и 13.30.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
8 февраля. Акция «В театр – за 100 рублей!».
Н. Гоголь «Ревизор» (12+).
9 февраля. А. Островский «Волки и овцы» (12+).
10 февраля. М. Горький «Фальшивая монета» (12+).
11 февраля. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
12 февраля (днем). Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+).
(вечером). Р. Куни «№13» (16+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ФЕСТИВАЛЬ ЧУВАШСКОЙ МУЗЫКИ
7 февраля. Ф. Васильев «Шывармань» (6+).
9 февраля. Г. Хирбю «Нарспи» (6+).
10 февраля. Ф. Васильев «Сарпиге» (0+).
Начало в 18.30.
12 февраля. Гала-концерт. Знакомство с произведениями современных чувашских композиторов (0+). Начало в 17.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
9 февраля. Премьера! А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 14.00.
11 февраля. «Сеспель». Е. Шашин, Б. Лагода «РэПКА» (0+). Начало в 12.00.
ТЕАТР КУКОЛ
10 февраля. Е. Никитин «Сарпике» (6+). Начало в 18.00.
11 февраля. П. Ершов «Конек-Горбунок» (6+).
12 февраля. Ю. Яковлев «Умка» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00.

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Метки: Главное, Культура, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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