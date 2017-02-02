Итоги недели с Олегом БУЛЫГИНЫМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал директор спортивной школы по футболу Олег БУЛЫГИН.

1. Первые переговоры по телефону Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент России выразил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Очевидно, что Дональд Трамп нацелен на изменение отношений с Россией. Он этого не скрывал и в период своей предвыборной кампании. Хотя не думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-то стратегические решения и соглашения. Должно пройти время.

2. 30 января, ровно за 500 дней до открытия чемпионата мира по футболу, в ряде городов страны были запущены часы обратного отсчета.

Болельщики ярко отметили эту дату. В Сочи состоялось шоу льда и огня, во время которого под огненные спецэффекты изо льда вырезали символическую скульптуру «500». В Ростовской области будущему чемпионату посвятили флэшмоб. Выстроившись в цифру «500», его участники выпустили в небо воздушные шары со светодиодами в цветах российского флага. В России все ждут чемпионата и готовятся к нему. Безусловно, готовится и Чувашия. Ведь в перечень тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу включены два спортивных сооружения в Чебоксарах. Уверен, что мы достойно встретим участников состязаний. Чемпионат поможет привлечь внимание к футболу, что положительно отразится на развитии этого вида спорта в республике.

3. Завершение чемпионатов Европы по биатлону и фигурному катанию и подготовка к чемпионату мира по биатлону.

Россия блестяще выступила на этих двух турнирах. Как отметил вице-премьер Правительства России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, результаты, которые российские спортсмены показали на европейских первенствах, – повод для радости и гордости за наш спорт.

Говоря о биатлоне, особо хочется отметить заслуги нашей землячки Татьяны Акимовой. И спортивные аналитики не скрывают, что ее присутствие в женской заявке на чемпионат мира по биатлону, который стартует 8 февраля в австрийском Хохфильцене, не вызывает никаких сомнений. Хотя официально состав сборной еще не объявлен.

4. События в Донбассе.

Ситуация там действительно напряженная. Под обстрелом находится мирное население. И не случайно в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

5. Состоялся оргкомитет по проведению VIII республиканских сельских зимних спортивных игр.

Проведение таких мероприятий, как республиканские сельские спортивные игры, является дополнительным стимулом для привлечения сельского населения, особенно молодежи, к занятиям спортом и формированию здорового образа жизни, физической и нравственной закалки, развитию традиционных для Чувашии видов спорта.