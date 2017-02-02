Спортивная география

СОСТЯЗАНИЯ ПРОХОДИЛИ НА ЮГЕ РОССИИ, ЗАПАДЕ, В ЦЕНТРЕ И ПРЕДУРАЛЬЕ

Крупные соревнования по разным видам спорта с участием спортсменов, родившихся в Чувашии или представляющих республику, прошли на днях в разных городах нашей страны.

Прежде всего, порадовали легкоатлеты. Очередной этап зимнего Гран-при завершился в Волгограде, где свою третью по счету победу одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Она взяла высоту 4,60 метра, пыталась штурмовать 4,75 метра, но пока безуспешно.

В легкоатлетическом манеже Смоленска тем временем финишировало зимнее первенство России среди поклонников «королевы спорта» в возрасте до 18 лет. Две медали сборной Чувашии принес воспитанник республиканской спортшколы № 3 Альберт Челейкин. Ученик тренера Валентина Давалова выиграл «золото» в беге на 800 метров и «бронзу» на 1500-метровке. А в беге на 400 метров также золотой медалью отметилась подопечная группы известного специалиста Сергея Смирнова (республиканская СШОР-1) Лиана Васильева. Оба медалиста обучаются в Чебоксарском училище олимпийского резерва.

Кроме того, в Уфе проходил чемпионат России по биатлону. Здесь в командной гонке на 10 километров в составе сборной Санкт-Петербурга бронзовую медаль получил уроженец Цивильска Павел Магазеев. Наконец, в Калуге закончились соревнования первого этапа Кубка России по полиатлону (или спортивному комплексному многоборью). По их результатам с наградами вернулись домой студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Это, выступив в разных возрастных номинациях, постарались Алексей Леонтьев (победитель), Екатерина Киргизова (серебряный медалист), Василий Вазин (бронзовый призер). Ребята тренируются под руководством тренера Надежды Ивановой.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? Лучшим для Анжелики Сидоровой в сезоне остается результат 4,70 метра, показанный на турнире в Новочебоксарске.