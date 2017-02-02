Попали в дело

УНИТАЗ ОБСУЖДАЛИ В СУДЕ
Житель Чебоксар хотел через суд определить порядок пользования санузлом, который находится в комнате его соседки по квартире.
Как поведал истец, ему на праве собственности принадлежит комната в доме по Эгерскому бульвару. А соседнюю занимает женщина, с которой у него сложились неприязненные отношения. Именно на ее жилплощади и оказался санузел, как полагает мужчина, из-за незаконной перепланировки в квартире. Соседка, с его слов, не дает ему пользоваться санузлом, чинит препятствия. Вот и просил суд облегчить ему существование, признать, что санузел – это место общего пользования.
Ответчица была категорически против этой идеи. И суд встал на ее сторону, счел, что предложенный истцом вариант порядка пользования спорным санузлом ограничит права соседки на пользование своим имуществом. И отказал чебоксарцу в удовлетворении иска «в полном объеме».
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ИНТЕРНЕТ-ЗНАКОМСТВО НЕ ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ
В Чебоксарах студент третьего курса местного вуза подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни.
По версии следствия, 19-летний парень взломал электронную почту 33-летней жительницы Перми, с которой познакомился через Интернет: оба были поклонниками одной из онлайн-игр. И скачал оттуда несколько видеозаписей и фотографий женщины интимного характера.
Потерпевшая, узнав, что ее почту взломали, поменяла пароль, который молодой человек в ходе переписки не преминул затребовать. А получив отказ, разослал знакомым женщины указанные фото- и видеоматериалы. После этого пермячка обратилась в правоохранительные органы.
В СУ СКР по Чувашии напоминают: за подобные преступления УК РФ предусматривает штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы до 360 часов, исправительные до года и принудительные до двух лет.
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