Попали в дело

УНИТАЗ ОБСУЖДАЛИ В СУДЕ

Житель Чебоксар хотел через суд определить порядок пользования санузлом, который находится в комнате его соседки по квартире.

Как поведал истец, ему на праве собственности принадлежит комната в доме по Эгерскому бульвару. А соседнюю занимает женщина, с которой у него сложились неприязненные отношения. Именно на ее жилплощади и оказался санузел, как полагает мужчина, из-за незаконной перепланировки в квартире. Соседка, с его слов, не дает ему пользоваться санузлом, чинит препятствия. Вот и просил суд облегчить ему существование, признать, что санузел – это место общего пользования.

Ответчица была категорически против этой идеи. И суд встал на ее сторону, счел, что предложенный истцом вариант порядка пользования спорным санузлом ограничит права соседки на пользование своим имуществом. И отказал чебоксарцу в удовлетворении иска «в полном объеме».

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ИНТЕРНЕТ-ЗНАКОМСТВО НЕ ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ

В Чебоксарах студент третьего курса местного вуза подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, 19-летний парень взломал электронную почту 33-летней жительницы Перми, с которой познакомился через Интернет: оба были поклонниками одной из онлайн-игр. И скачал оттуда несколько видеозаписей и фотографий женщины интимного характера.

Потерпевшая, узнав, что ее почту взломали, поменяла пароль, который молодой человек в ходе переписки не преминул затребовать. А получив отказ, разослал знакомым женщины указанные фото- и видеоматериалы. После этого пермячка обратилась в правоохранительные органы.