Ленинградская школа

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В свое время Никита Хрущев, вошедший в раж объединений-соединений объединил национальные газеты с русскоязычными. Не миновала сия напасть и Чувашию. Так в республике появилась объединенная редакция газет «Коммунизм ялаве» и «Советская Чувашия». А когда в 1964 году верховные партийные и государственные власти освободили от должности Никиту Сергеевича, все вернулось на круги своя, и обе газеты продолжили путь в самостоятельном плавании.

В результате большая часть коллектива пожелала остаться в «Коммунизм ялав.». А в «Советской Чувашии» остро обнажился дефицит журналистских кадров. Тогда редактор газеты Матвей Семенов обратил свой взор на Северную столицу. И не случайно. В редакции многие годы работали выпускники ленинградских журналистских вузов. В частности, тогдашний ответственный секретарь Вениамин Станюков, его заместитель Ирина Краснова, заместитель редактора Михаил Иванов, заведующий отделом информации Валерий Железнов…

По рекомендации давнего друга газеты Алексея Рукавишникова Матвей Семенович пригласил в газету выпускников ЛГУ Василия Корсунова, Александра Глушакова, Анатолия Финько, Николая Пейкова и Владимира Жебита. И 1 августа 1967 года в Чебоксарах высадился ленинградский журналистский десант.

Владимир РУДАКОВ

Фото из архива «СЧ»

? Жебит и Пейков перед отправкой в неизведанное пришли на Красную площадь Москвы. 31 июля 1967 г.