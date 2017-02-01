Главное Сто – еще не предел Наталья ВОЛОДИНА, экс-министр печати и информационной политики Чувашии, заслуженный работник культуры России, автор и руководитель медицинского портала «Здоровая Чувашия»: – Первая встреча с «Советской Чувашией» у меня состоялась в 1980 году. Будучи студенткой факультета журналистики МГУ, я проходила в газете практику под руководством молодого, но тогда уже опытного журналиста Ларисы Буланкиной. С тех пор я очень ценю ее и как настоящего профессионала, и как мудрого наставника в плане подготовки молодых кадров.

С того времени минули десятилетия, газета «Советская Чувашия» скоро отпразднует вековой юбилей. И поскольку сейчас я работаю в здравоохранении, цифра 100 для меня олицетворяет еще и возраст человеческий, к которому стремится мировая медицина. С этой точки зрения газета «Советская Чувашия» – лидер, показывающий, сколько лет человек должен жить в добром здравии, и не просто так, а принося большую пользу обществу, сохраняя и приумножая свои профессиональные качества.

И кто знает, может быть, будущие читатели, которые только-только появились на свет, когда-то отпразднуют вместе с любимой газетой и ее 200-летний юбилей. А я желаю «Советской Чувашии» в любом «возрасте» по-прежнему стоять на передовых рубежах и быть добрым советником в жизни своих почитателей!

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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