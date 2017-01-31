ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
11:55 31.01.2017
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте
11:24 31.01.2017
Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
 1
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
17:50 27.01.2017
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России
17:45 27.01.2017
Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»
17:25 27.01.2017
Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»
17:15 27.01.2017
Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте

В ходе еженедельного совещания с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева подведены итоги проведения в Чувашской Республике Координационного совета по промышленности.

Напомним, мероприятие состоялось под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, с участием полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, представителей Минсельхоза и Минпромторга России, Фонда развития промышленности, 60 регионов страны. В рамках визита высокие гости ознакомились с промышленным потенциалом Чувашии, посетили ряд предприятий и профильную выставку.

Михаил Игнатьев сообщил, что Денис Мантуров высоко оценил потенциал предприятий Чувашской Республики. «Не имея ценных природных ресурсов, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, создавая благоприятный деловой климат, мы эффективно развиваем импортозамещение, несырьевой экспорт, продукция наших производителей востребована в стране и мире», — подчеркнул он.

Напомним, на заседании Координационного совета по промышленности при Минпромторге Россиии Денис Мантуров назвал Чувашию регионом-лидером по организации регионального Фонда развития промышленности. «Кредитная линия заемщику обойдется в 5% годовых, это в разы дешевле, чем стоимость кредитов на потребительском рынке», — заметил Глава республики, подчеркнув, что предприятиям нужно использовать этот механизм поддержки бизнеса. Как отметил министр экономического развития республики Владимир Аврелькин, Фонд развития промышленности в Чувашии уже в марте приступит к полноценной работе.

Михаил Игнатьев поручил Минэкономразвития Чувашии, представителям Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики оказывать всестороннее содействие предпринимателям в получении государственной поддержки, реализации их инициатив по развитию импортозамещения и экспорта. «Это значимые, перспективные направления. Прошу вас координировать эту работу», — обратился он к руководителям профильных ведомств.

Руководитель региона и федеральный Министр также обсудили ситуацию предприятий концерна «Тракторные заводы». Напомним, в декабре на предприятиях концерна была погашена задолженность по заработной плате. Кроме того, ВЭБ должен выделить еще около 3 млрд рублей на погашение необходимых задолженностей и получение оборотных средств для возобновления производственной деятельности. «Федеральный министр готов содействовать в получении заказов по производству техники для сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, у предприятий концерна есть перспективы», — сказал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии констатировал, что Михаил Бабич дал положительную оценку ситуации в сфере охраны общественного порядка. «В республике налажено комплексное эффективное взаимодействие органов власти, правоохранительных органов и органов безопасности. Социальная стабильность обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность Чувашии для отечественных и зарубежных инвесторов», — отметил он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,426 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев