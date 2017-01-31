Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте

В ходе еженедельного совещания с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева подведены итоги проведения в Чувашской Республике Координационного совета по промышленности.

Напомним, мероприятие состоялось под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, с участием полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, представителей Минсельхоза и Минпромторга России, Фонда развития промышленности, 60 регионов страны. В рамках визита высокие гости ознакомились с промышленным потенциалом Чувашии, посетили ряд предприятий и профильную выставку.

Михаил Игнатьев сообщил, что Денис Мантуров высоко оценил потенциал предприятий Чувашской Республики. «Не имея ценных природных ресурсов, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, создавая благоприятный деловой климат, мы эффективно развиваем импортозамещение, несырьевой экспорт, продукция наших производителей востребована в стране и мире», — подчеркнул он.

Напомним, на заседании Координационного совета по промышленности при Минпромторге Россиии Денис Мантуров назвал Чувашию регионом-лидером по организации регионального Фонда развития промышленности. «Кредитная линия заемщику обойдется в 5% годовых, это в разы дешевле, чем стоимость кредитов на потребительском рынке», — заметил Глава республики, подчеркнув, что предприятиям нужно использовать этот механизм поддержки бизнеса. Как отметил министр экономического развития республики Владимир Аврелькин, Фонд развития промышленности в Чувашии уже в марте приступит к полноценной работе.

Михаил Игнатьев поручил Минэкономразвития Чувашии, представителям Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики оказывать всестороннее содействие предпринимателям в получении государственной поддержки, реализации их инициатив по развитию импортозамещения и экспорта. «Это значимые, перспективные направления. Прошу вас координировать эту работу», — обратился он к руководителям профильных ведомств.

Руководитель региона и федеральный Министр также обсудили ситуацию предприятий концерна «Тракторные заводы». Напомним, в декабре на предприятиях концерна была погашена задолженность по заработной плате. Кроме того, ВЭБ должен выделить еще около 3 млрд рублей на погашение необходимых задолженностей и получение оборотных средств для возобновления производственной деятельности. «Федеральный министр готов содействовать в получении заказов по производству техники для сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, у предприятий концерна есть перспективы», — сказал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии констатировал, что Михаил Бабич дал положительную оценку ситуации в сфере охраны общественного порядка. «В республике налажено комплексное эффективное взаимодействие органов власти, правоохранительных органов и органов безопасности. Социальная стабильность обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность Чувашии для отечественных и зарубежных инвесторов», — отметил он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики