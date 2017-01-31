Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году

30 января на совещании с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева рассмотрен вопрос реализации проекта «Рекультивация городской санкционированной свалки твердых бытовых отходов г. Чебоксары».

Руководитель региона обратил внимание на необходимость выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» в рамках проведения в 2017 году Года экологии.

Он напомнил, что в республике уже успешно реализованы несколько уникальных проектов, имеющих важнейшее с точки зрения экологии значение. Среди них — реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительство комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах, строительство современного полигона ТБО в Новочебоксарске.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов сообщил, что министерством разрабатывается паспорт проекта рекультивации, который будет представлен на Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе Чувашской Республики. Ведутся работы по заключению соглашения с Минприроды России для получения федеральных средств.

На рекультивацию свалки в 2017-2018 году из всех источников предусмотрено 380 млн рублей. Проект будет выполняться в два этапа — технический и биологический. Его реализация позволит возвратить земли в хозяйственный оборот, ликвидировать «горячую» экологическую точку, улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков подробно рассказал об этапах реализации проекта. «Во втором квартале этого года планируем заключить контракт и приступить к работам», — сказал он.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что мероприятие по рекультивации свалки включено в приоритетный национальный проект «Чистая страна» по направлению «Ликвидация накопленного экологического ущерба» с предоставлением субсидии из федерального бюджета на 2017 и 2018 годы, а также в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

«Чтобы минимизировать риски подключайте экспертов, депутатов, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике, общественность, проведите публичное обсуждение. Надо сделать все, чтобы обеспечить экологическую безопасность проекта. Применяя инновационные современные технологии, мы должны за несколько лет справиться с этой исторической проблемой», — акцентировал внимание Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии также обратил внимание на необходимость решения других экологических вопросов — очистки территории республики от мусора, благоустройства парковых зон и других.

Напомним, 2017 год объявлен Президентом страны Годом экологии. Правительством России утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии, в который включены три мероприятия, осуществляемые в Чувашской Республике. Это рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г. Чебоксары, строительство II этапа третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, двух мусороперегрузочных станций в г. Канаше и Шумерлинском районе.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики