А начинал как лыжник

Учащийся Чебоксарской спортшколы имени Александра Тихонова Александр Васильев выиграл юниорское первенство Европы по зимнему триатлону.

Эта разновидность летнего олимпийского триатлона включает комбинацию из легкоатлетического кросса, гонок на горном велосипеде (маунтинбайк), состязаний лыжников. 18-летний воспитанник тренера Эдуарда Злыденного изначально специализировался на лыжных гонках, но затем увлекся и зимним триатлоном, был призером всероссийских первенств в данной спортдисциплине. И вот, наконец, к нему пришел успех на первенстве Европы, проходившем в Отепя (Эстония).

Кстати, в тех же соревнованиях выступил еще один Александр Васильев из той же Чебоксарской спортивной школы. Однофамилец победителя занял в соревнованиях седьмое место. Ну а всего в Отепя под эгидой чемпионата и первенства Европы соревновались не только юниоры, но и взрослые элитные спортсмены, паратриатлонисты и спортсмены-любители. Здесь общий итог выступления сборной России – десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.