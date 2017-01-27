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Главное, Спорт
Я морозов не боюсь, если надо – пробегусь

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ОТВЕТСТВЕННО ПОДГОТОВИЛИСЬ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Традиционные, пятые по счету, лыжные гонки на призы спортсменов-ветеранов Олега Кускова и Сергея Светлакова порадовали их организаторов серьезным количеством участников, хоть и состоялись в достаточно экстремальную погоду.
Соревнования, которые устраиваются в первую очередь для юных спортсменов, проходили в Республиканской спортшколе № 2. И хотя столбик термометра опустился ниже отметки в двадцать градусов мороза, по данным мандатной комиссии, участвовать в гонке изъявили желание около 260 человек. Состязались они сразу в трех возрастных категориях – 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. Правда, из-за холодов, особенно сильных утром, организаторы перенесли соревнования на час позже. А сами забеги состоялись соответственно на два, три и пять километров, как среди мальчиков, так и девочек.
Впрочем, не всех смутили эти погодные «минусы», особенно спортсменов из Якутии, которые не первый год готовятся к своим ответственным соревнованиям именно на территории более подходящей им по умеренному климату Чувашии, чем на родной, но куда более суровой земле. Компанию им на соревнованиях составили также тренирующиеся здесь лыжники из Саратовской области, регулярно приезжающие в гости спортсмены Марий Эл и, конечно, представители разных городов и районов нашей республики. Кстати, многие из участников соревнований во время забегов пользовались «антиморозными» защитными пластырями на лице.
Украшали подобные «нашлепки» и кое-кого из совсем уж юных болельщиков наших спортсменов. «Это папа разрешил мне такой штукой пользоваться, а еще – старшей сестре. Она в гонках участвует, а мне мама не велела, – сообщил корреспонденту «Советской Чувашии» храбро стоявший на лыжах бутуз по имени Славик. – Папа сказал, что я тоже буду выступать, только пусть на улице чуточку станет теплее».
«Скоро на «Лыжню России» всей семьей выйдем», – пояснил присутствовавший поблизости отец малыша. Ну а нам остается добавить, что всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017» запланирована в Чувашии на 11 февраля. И, например, в Чебоксарах она, как и в прошлом году, стартует на специально подготовленной трассе в районе аэропорта ровно в полдень.

Фото cap.ru
? Перед гонкой лыжников для согрева даже пришлось укутывать пледами.

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Метки: Главное, Спорт, .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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