Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»

27 января в Чебоксарах Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров совместно с полпредом Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем провёл заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России «Развитие пищевого машиностроения в Российской Федерации».

В ходе заседания Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил информацию об основных показателях социально-экономического развития региона. Он констатировал, что в Чувашии индекс промышленного производства в 2016 году составил 107,6%, на 2% увеличился объём внешнеторгового оборота. Основу экономического потенциала республики составляют промышленность с высокоразвитым машиностроением, химической промышленностью, электротехнической отраслью, предприятиями оборонно-промышленного комплекса, альтернативной энергетики и производства композиционных материалов, а также сельское хозяйство.

Михаил Игнатьев сообщил, что в отрасли пищевого машиностроения работают 4 компании, которые занимают лидирующие положения в своих сегментах. Это ОАО «Чувашторгтехника», ООО «Фросто», ООО «Элинокс», ООО «Славутич».

«Торговыми партнерами республики являются 86 стран мира. Кондитерские изделия, оборудование для общественного питания, электрические исполнительные механизмы, поверочная аппаратура, химическая продукция успешно замещает продукцию мировых брендов. Хочу подчеркнуть, у предприятий Чувашии есть потенциал и резервы для дальнейшего наращивания экспорта», — сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики