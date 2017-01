Комментарии Аноним on Мамонты могут подождать Фаина on Мамонты могут подождать Праски Витти (Петров в п) on В Ижевске требует реставрации работа чувашского мастера Аноним on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Александр on Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч Мария on Имя для садика Аноним on Имя для садика Главное ЧЭАЗ берет новые высоты И ДЕРЖИТ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В 2016 году объем выпускаемой на предприятии продукции возрос на 45 процентов и составил 5 миллиардов рублей. Изделия электроаппаратчиков завоевывают все новые рынки сбыта.

ДЛЯ ПЛАВНОГО ПУСКА

Дочерняя фирма ООО «ЧЭАЗ­-ЭЛПРИ» вошла в реестр поставщиков ОАО «АК «Транснефть» с системой плавного пуска высоковольтных электродвигателей. Такая техника включена в реестр основных видов продукции для поставок на объекты «Магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Поставки устройств плавного пуска высоковольтных электродвигателей на 8 МВт 10 кВ и 8 МВт 6 кВ с системой управления осуществлены на завод по производству магистральных насосов ОАО «Транснефть Нефтяные насосы».

Направление приводной техники в ЗАО «ЧЭАЗ», начинающее свою историю с 1960 года, в настоящий момент открывает очередной этап своего развития – освоение производства особо мощных преобразователей частоты мощностью до 17,5 МВА. Начиная с 2013 года предприятиями Группы компаний «ЧЭАЗ» произведены поставки высоковольтных преобразователей частоты серии ВЧРП различной мощности. Среди них «Татнефть», «Башнефть», «Ачинский НПЗ» и другие.

В апреле 2015 года принято решение модернизировать существующий Многофункциональный испытательный комплекс ЗАО «ЧЭАЗ» с целью обеспечения проведения испытаний преобразователя частоты мощностью 8 МВт для объектов АО «ТНН» (Транснефть – нефтяные насосы). Ранее испытательный комплекс позволял проводить полный спектр испытаний мощностью до 1 МВт. Проведение испытаний более мощных преобразователей на таком оборудовании было возможно по усеченной программе – за исключением нагрузочных испытаний при номинальном токе и полной мощности. Однако именно такие испытания требуются для гарантированного подтверждения работоспособности ВЧРП во всех режимах.

В ходе выработки технического решения по модернизации Многофункционального испытательного комплекса ЗАО «ЧЭАЗ» было решено проводить испытания по схеме испытательного комплекса на заводе Fuchi (Toshiba, Токио), где испытуемый преобразователь запитывается от аналогичного преобразователя, регулирующего напряжение.

В ходе испытаний достигнуты максимальные нагрузки до 630 А при напряжении 10 кВ, что соответствует полной нагрузке около 11000 кВА. За испытаниями наблюдали специалисты компании TMEIC (Япония) и представители заказчика – ОАО «АК «Транснефть». Испытания показали соответствие ВЧРП техническим условиям и Общим техническим требованиям ОАО «АК «Транснефть» ОТТ­29.160.30­КТН­071­13 «Устройства частотного регулирования скорости электродвигателей напряжением выше 1000 В».

По результатам проведенных мероприятий можно с уверенностью сказать, что на текущем этапе развития направления приводной техники в ЗАО «ЧЭАЗ» освоена полная линейка высоковольтных преобразователей частоты ВЧРП и устройств плавного пуска УППВЭ. Уникальный и единственный в России многофункциональный испытательный комплекс позволяет подтвердить высокое качество преобразовательной техники и технический уровень электроприводной продукции ЗАО «ЧЭАЗ».

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

ЗАО «ЧЭАЗ» ведет освоение серийного производства автоматических выключателей в литом корпусе на токи до 1000А постоянного/переменного тока. Выключатели серии ВА11 способны заменить всю линейку автоматических выключателей серии А-3700 (ХЭМЗ, Украина), а также выключателей в литом корпусе серии Compact (Шнейдер Электрик, Франция) на токи от 160 до 630 А и воздушные выключатели серии Masterpact (Шнейдер Электрик, Франция) на токи от 630 до 1000 А.

Отличительной особенностью автоматического выключателя серии ВА-11 является то, что он состоит исключительно из компонентов российского производства. Начало серийного выпуска автоматического выключателя запланировано на 3­-й квартал 2017 года.

Также завод проводит разработку и освоение воздушных автоматических выключателей переменного тока от 630 до 4000 А в стационарном и выдвижном исполнении. Осваиваемые выключатели способны заменить воздушные выключатели серии Masterpact (Шнейдер Электрик, Франция) на токи от 630 до 4000 А. Данная продукция также будет состоять исключительно из компонентов российского производства. В конструкцию выключателя заложена возможность его применения в «морском» исполнении и на постоянном токе.

С целью расширения линейки выключателей в литом корпусе на базе серии ВА11, ЗАО «ЧЭАЗ» в инициативном порядке приступило к разработке выключателей на номинальный ток 400 А с электронным и термомагнитным расцепителем. На 2019 год намечено завершение работ по созданию линейки выключателей в литом корпусе на номинальные токи 63, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 А в трех габаритах постоянного/переменного тока в общепромышленном и «морском исполнении». В перспективе планируется провести работы по приведению всех выключателей к категории качества «ВП».

РОСТ – НА 40 ПРОЦЕНТОВ

Инженерно­-производственный комплекс микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) ЧЭАЗа отражает настоящее и будущее релейной защиты завода. Микропроцессорные терминалы РЗА, выпускаемые в этом ИПК по собственным разработкам, включая разработку программного обеспечения, соответствуют всем современным техническим требованиям. Сертификация по международным правилам КЕМА DNV GL, а также аттестация в крупнейших энергетических корпорациях РОССЕТИ, ТРАНСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ и других подтверждают их статус и конкурентоспособность с мировыми брендами ABB, Siemens, SE продукции РЗА завода. Эти интеллектуальные терминалы РЗА производятся на высокотехнологичном оборудовании с применением самой современной элементной базы.

В рамках государственной политики импортозамещения многие электросетевые предприятия, а также предприятия нефтегазового комплекса по экономическим соображениям и для обеспечения кибербезопасности перешли с импортной на ЧЭАЗовскую продукцию РЗА. Это позволило, в частности, направлению микропроцессорной техники увеличить объем выпуска изделий в 2016 году на 40 процентов. Иван ПЕТРОВ Реклама ? Устройство плавного пуска асинхронных и синхронных двигателей серии УППВЭ мощностью 8 МВт на напряжение 6 и 10 кВ со шкафом автоматики.

? На участке намотки катушек.

