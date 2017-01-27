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Важен конкретный результат

ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ

Елена БАДАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»:

– Разумеется, особенно радуют цифры по промышленности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету республики отметил, что в прошлом году по росту промышленного производства республика находилась на лидирующих местах среди регионов ПФО. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов. К слову, несмотря на довольно сложное время, наш хлебозавод в 2016-­м вложил в инвестиции 45 млн. рублей.
Республика развивается, о чем говорят и цифры по рождаемости. Отмечу, у нас на предприятии в настоящее время 85 женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. Глава Чувашии привел в пример предприятия, где работники получают высокую зарплату. И мы стараемся не отставать – сейчас на хлебозаводе средняя зарплата составляет 27 тысяч рублей.
***

Валерий ПАВЛОВ, депутат Госсовета Чувашии, председатель Совета Чувашпотребсоюза:
– В Послании по традиции Глава Чувашии Михаил Игнатьев не просто подвел итоги работы за год, а обозначил перспективы, направления в работе, которые станут приоритетными для органов местного самоуправления, депутатов всех уровней, правительства республики, всех, кому небезразлично, в каком направлении будет развиваться республика.
Важно, что правительство выполняет все взятые на себя обязательства по социальной защите граждан, что в республике сохранились сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. 5 млрд. рублей в нынешнем году будут выделены на строительство и ремонт дорог. Поставлены задачи завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, добиться, чтобы уровень зарплаты работников сельского хозяйства был не ниже среднереспубликанского. Должны использоваться все невостребованные земли. Для организаций потребительской кооперации главной задачей станут бесперебойное обеспечение товарами и услугами сельских жителей, производство качественной, экологически чистой, натуральной продукции. Обозначены цели, резервы развития, и, как особо было подчеркнуто, важно не количество совещаний на эту тему, а конкретный результат.

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Метки: Главное, .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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