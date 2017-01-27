Давненько у нас не брали в руки шпагу

Совершенно новый для Чувашии олимпийский вид спорта планируется развивать в Новочебоксарске – современное пятиборье.

Это спортивное направление появилось на свет еще до Первой мировой войны и включает сразу пять дисциплин, входивших в «офицерский ликбез» армий той эпохи: верховую езду, фехтование на шпагах, плавание кролем, стрельбу из пистолета, легкоатлетический кросс. Современным это пятиборье его отцы-основатели назвали для отличия от античного, включавшего несколько легкоатлетических дисциплин плюс борьбу и культивировавшегося в Древней Греции.

Вот такое интересное спортивное направление решено развивать в Чувашии, на базе расположенных в Новочебоксарске спорткомплекса № 3 и конноспортивной школы. На днях в республиканском Минспорте состоялась рабочая встреча с участием руководителя нашего профильного министерства Сергея Шелтукова, главного тренера сборной России по современному пятиборью, двукратного олимпийского чемпиона Андрея Моисеева, чемпионки мира и Европы, старшего тренера национальной команды Марины Колониной.

Одной из тем для обсуждения в ходе беседы стало предложение проводить в Новочебоксарске регулярные тренировки сборных команд России разных возрастов по современному пятиборью. Также обговаривались вопросы по обеспечению республики соответствующими тренерскими кадрами, в частности, специалистами по фехтованию и стрельбе.