Спортивный азарт в ледяной воде

Любители-экстремалы из восьми стран приняли участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Была в их рядах замечена и Светлана Ерпылева из Козловского района.

Чемпионат состоялся в рамках фестиваля здорового образа жизни «Крещенские купания», когда пять с лишним тысяч человек окунулись в ледяную купель, вырубленную на реке Свислочь в Минске. В рамках же непосредственно соревнований было проведено 107 спортивных заплывов на дистанции 25, 50, 100, 200 и 450 метров стилями баттерфляй, кроль, брасс.

В результате муниципальная служащая районной администрации из Чувашии стала здесь обладательницей трех наград – двух серебряных (в заплывах женщин на дистанциях 100 метров вольным стилем или кролем и 50 метров брассом), а также «бронзы» полученной на 25-метровке брассом.

Фото belapan.by

? В соревнованиях выступили пловцы от 9 до 70 лет.