Студентки Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Татьяна Кучерова (факультет русской и чувашской филологии и журналистики), Ольга Иванова (факультет иностранных языков) и Татьяна Димитриева (юридический факультет) с сентября 2016 года по июнь 2017 года обучаются по программе академической мобильности в Гуйчжоусском университете (город Гуйян, провинция Гуйчжоу Китайской Народной Республики). На днях они в провинции Гуйчжоу выступили на международном фестивале: в национальных костюмах исполнили чувашские песни и танцы. Декан факультета иностранных языков Гуйчжоусского университета госпожа Чжан Ченся прислала благодарность в ЧувГУ за достойное выступление представителей Чувашии и выразила надежду, что они и в дальнейшем будут знакомить жителей Поднебесной с многонациональной культурой народов Российской Федерации.

В январе студентки из Чувашии успешно сдали сессию и вместе с другими студентами Гуйчжоусского университета готовятся встречать по лунному календарю Китайский новый год огненного петуха, празднование которого начинается в ночь с 27 на 28 января и продлится две недели.

Источник: Московский район г.Чебоксары