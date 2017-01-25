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Есть ли жизнь после уроков?

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ ПОСЧИТАЛИ ДЕТЕЙ ПО ГОЛОВАМ

Чем занимаются дети после уроков и занимается ли ими кто-­то, проверили депутаты Чебоксарского горсобрания и представители горадминистрации. Для проверки были выбраны две самые обычные школы – № 39 и 29. В каждой из них есть определенный набор секций и кружков, но еще вопрос, ходят ли туда ребята.
– Мы создаем условия, чтобы каждая школа сегодня стала сообществом родителей, учителей, не только от слова «учить», но и «воспитывать», – объяснила во время поездки замглавы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. – И школы должны быть наполнены энергетикой, не пустовать в вечернее время. В спортивных и актовых залах должна кипеть жизнь, раздаваться детские голоса.

289 спортивных секций работает в школах Чебоксар в этом учебном году. Их посещает 8248 чел.

В школе № 39 директор Вениамин Михайлов затруднился с ходу перечислить, в какие именно дни работает та или иная спортивная секция. Но в спортзале действительно кипела жизнь: пятнадцать старшеклассников­-мальчишек играли в баскетбол. А вот в актовом зале вокалом занималась всего одна девочка. Итого, как легко подсчитать, за вечер на занятия по допобразованию в школу пришли всего 16 человек. По спискам пять спортивных секций, а также другие кружки посещают всего 105 человек. А ведь обычно одни и те же ребята ходят и на волейбол, и на баскетбол, и на футбол…
Педагоги и сами согласились, что не все ресурсы использованы: не хватает спортивных секций для девочек, слабо развито творческое направление. В откровенном разговоре замглавы администрации и депутаты горсобрания напомнили руководству школы, что нужно привлекать к работе спортивные федерации, заключать с ними договоры, пытаться понять, что именно интересно детям. И, конечно же, искать свои «фишки» для реализации услуг дополнительного образования.
Как это сделали, например, в 29­й школе, куда затем приехала комиссия. Она известна тем, что и ученики, и родители увлекаются спортивным туризмом. Так что в одной связке находятся и семья, и школа. Спортзал на момент приезда комиссии заняли родители, играли в волейбол, готовились к соревнованиям. Вместе с ними и директор школы Виктор Павлов. В это же время малыши занимались настольным теннисом, а девочки – гимнастикой.
– Уже не можем представить свою жизнь без турпоходов вместе с детьми и занятий спортом, – рассказали взрослые. – А наш директор сам очень спортивный человек, настоящий лидер, ведет нас к победам.
И в самом деле, школа № 29 не раз занимала призовые места не только на региональном, но и на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Общий охват детей, занимающихся в школе спортом или творчеством, – 205 человек.
Завершая проверку, члены комиссии говорили о том, что в идеале в школе должны «светиться окна» с утра до самого вечера. И после уроков ребенок, здесь же пообедав, занимается спортом, танцами, рисованием.
– Пока школами на своих площадях не будут организованы спортивные секции, творческие кружки, кружки рисования, пока дети не будут заниматься в театральных и других студиях, учиться по тем направлениям, которые им действительно интересны, у них будет нереализованное свободное время, а это риск вовлечения на неверный жизненный путь, – подытожила Алла Салаева.
Как известно, глава городской администрации Алексей Ладыков дал поручение «усилить активную политику по распространению физкультуры и спорта среди детей и подростков». Предполагается, что не менее половины чебоксарских школьников должны выбрать для себя ту или иную спортивную секцию или кружок творчества.

Наталья ВАНЕРКИНА, депутат Чебоксарского горсобрания:
– В целом сформирована общая тенденция по привлечению спортивных федераций в общеобразовательные учреждения. Мы проанализируем ситуацию и обозначим вместе пути эффективного использования имеющихся ресурсов, чтобы это было максимально полезно для обучения и воспитания детей города.

Фото sosh29.ucoz.ru
? В школе № 29 работает 6 спортивных секций: помимо привычных футбола и волейбола дети увлекаются в том числе каратэ, гимнастикой, спортивной ходьбой.

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Метки: Главное, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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