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Главное, Право
Неустойку выплатит заказчик

В минувшем году городские и районные прокуроры неплохо потрудились в ходе контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов.
Всего выявлено 900 нарушений закона, внесено 360 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 277 лиц и 116 – к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено шесть уголовных дел.
Особое внимание в ходе проверок уделяется выявлению и пресечению нарушений прав хозяйствующих субъектов недобросовестными действиями должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков. В качестве примера прокуратура республики приводит администрацию Чебоксарского района, где установлен факт необоснованного уклонения от исполнения обязательств по муниципальному контракту на строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Обязательства по этому контракту строители выполнили, состоялась приемка квартир и зарегистрировано право муниципальной собственности на них. Однако глава администрации «ввиду личных неприязненных отношений с директором подрядной организации» длительное время необоснованно отказывал в подписании актов, необходимых для перечисления на счет подрядчика бюджетных средств – свыше 5 млн. рублей.
По иску подрядной организации суд взыскал сумму основного долга и дополнительно неустойку в сумме 465 тыс. рублей. Таким образом, констатирует прокуратура, действиями муниципального чиновника были существенно нарушены права хозяйствующего субъекта, допущено незаконное вмешательство в его деятельность, а также причинен ущерб местному бюджету на сумму взысканной судом неустойки.
По материалам прокурорской проверки в отношении главы райадминистрации возбуждено уголовное дело, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Метки: Главное, Право, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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