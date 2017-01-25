Проверили на прочность

Женская команда ЧГУ «Атланта» завершила выступления на предварительном этапе топ-дивизиона чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (группа «Запад»).

Это были два домашних поединка против лидера группы – команды Балтийского федерального университета (Калининград). И серьезный соперник, что называется, по полной программе проверил на прочность баскетболисток из Чувашии. «У нас одна из девушек с переломом носа играла, другая с травмой после перелома ноги, у третьей – защемление нерва на крестце», – написал в контактной группе «Баскетбол/Чебоксары» тренер «Атланты» Никита Иванов. Тем не менее, первую свою битву с соперницами из БФУ наши девушки выиграли со счетом 61:54. А вот на вторую у них уже не хватило сил, в результате поражение – 60:72.

Таким образом, «Атланта» финишировала на предварительном этапе на пятом месте в турнирной таблице. Зато калининградская команда после осечки в Чебоксарах переместилась с первой строчки на вторую, уступив ее конкуренткам из Иваново.

Теперь баскетбольной дружине ЧГУ в начале февраля в Ижевске предстоят игры стадии плей-офф – со своими старыми знакомыми командами по группе «Запад» и с новыми из «Востока».

Фото cap.ru

? По воле жребия чебоксарки за сезон провели всего четыре домашние игры, остальные – на выезде.