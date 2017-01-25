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Главное, Криминал
Тревогу забили родители

51-летний безработный житель Чебоксар обвиняется в развратных действиях в отношении десяти несовершеннолетних девочек.
По версии следствия, в октябре 2015 года мужчина попросил своего знакомого приобрести для него сим-карту. Тот купил ее, оформил на свое имя и передал злоумышленнику. Далее фигурант дела находил абонентские номера несовершеннолетних девочек в возрасте 11–15 лет, вел с ними переписку и разговоры циничного сексуального характера. Об этом узнали родители одной из девочек и обратились в правоохранительные органы. Позже были установлены и другие пострадавшие от противоправных действий мужчины.
Вину в совершенном преступлении он признал частично, однако от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.
Между тем причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждают потерпевшие, их законные представители, свидетели, данные операторов сотовой связи, а также результаты проведенных по уголовному делу психолого-лингвистических экспертиз.
Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы фигурант дела вменяемый, признаков расстройства сексуального предпочтения у него не выявлено. Сейчас он дожидается суда, куда дело уже поступило, находясь под стражей, сообщает СУ СКР по Чувашии.

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Метки: Главное, Криминал, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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