Тревогу забили родители

51-летний безработный житель Чебоксар обвиняется в развратных действиях в отношении десяти несовершеннолетних девочек.

По версии следствия, в октябре 2015 года мужчина попросил своего знакомого приобрести для него сим-карту. Тот купил ее, оформил на свое имя и передал злоумышленнику. Далее фигурант дела находил абонентские номера несовершеннолетних девочек в возрасте 11–15 лет, вел с ними переписку и разговоры циничного сексуального характера. Об этом узнали родители одной из девочек и обратились в правоохранительные органы. Позже были установлены и другие пострадавшие от противоправных действий мужчины.

Вину в совершенном преступлении он признал частично, однако от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Между тем причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждают потерпевшие, их законные представители, свидетели, данные операторов сотовой связи, а также результаты проведенных по уголовному делу психолого-лингвистических экспертиз.

Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы фигурант дела вменяемый, признаков расстройства сексуального предпочтения у него не выявлено. Сейчас он дожидается суда, куда дело уже поступило, находясь под стражей, сообщает СУ СКР по Чувашии.