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    Лента новостей
    Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА

    24 января 2017 года Глава Чувашской Митрополии Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев подписали соглашение о сотрудничестве между Чувашской ГСХА и Чебоксарско–Чувашской епархией. В торжественном событии также приняли участие заведующий канцелярией Чебоксарской епархией протоиерей Сергий Пушков и проректор по воспитательной и социальной работе Чувашской ГСХА Илья Царевский.

    Настоящее соглашение определяет направления взаимодействия епархии и Чувашской ГСХА в области решения следующих задач:
    координация усилий сторон в возрождении духовно-нравственных ценностей, православной культуры и традиций;
    содействие реализации программ, направленных на духовное просвещение, нравственное воспитание и развитие молодежи;
    проведение совместных конференций, встреч за Круглым столом, семинаров по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения молодежи;
    взаимодействие сторон в сфере формирования и использования библиотечного фонда Чебоксарско-Чувашской Епархии и Чувашской государственной сельскохозяйственной академии;
    реализация комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению в молодежной среде социальных пороков, насилия, асоциального поведения, проявлений религиозного экстремизма;
    противодействие деятельности представителей тоталитарных и деструктивных сект, оккультных течений, способствующих разрушению духовного и физического здоровья молодежи;
    содействие совершенствованию подготовки и переподготовки педагогических кадров в области духовного просвещения, преподавания религиоведения истории православия, основ православной культуры;
    проведение совместных мероприятий, посвященных историческим и культурным событиям России, православным традициям в целях воспитания любви к Родине, семье, историческому прошлому, духовному наследию страны и обобщение опыта совместной деятельности в области духовно-нравственного воспитания;
    формирование гармоничного соотношения между научными и духовными представлениями в сознании молодежи.

    Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отметил значимость реализации подписанного соглашения и выразил уверенность в том, что взаимодействие епархии и образовательной организации будет укрепляться и усиливаться.

    Ректор Чувашской ГСХА Андрей Макушев считает, что сегодняшнее соглашение играет важную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи, открывает руководству академии новые возможности для плодотворного сотрудничества с Епархией, для реализации экскурсионных маршрутов со студентами по храмам республики, проведения бесед.

    Источник: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

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    Метки: Лента новостей, .

    24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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