Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства

С 17 по 21 января в городе Кстово Нижегородской области проходило первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. По его итогам воспитанники республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №10 завоевали пять медалей разного достоинства.

«Золотом» завершилось выступление Александра Федорова. В весовой категории до 57 кг он стал сильнейшим среди мужчин, поборов в финальной схватке представителя московской школы «Динамо» Никиту Петухова. Третью ступень в той же весовой категории завоевал ещё один воспитанник СШОР № 10 по самбо и дзюдо Минспорта Чувашии Артем Щербаков.

Первое место завоевала и Вера Лоткова. В весовой категории до 48 кг она расположилась на высшей ступени пьедестала, оставив ниже Оксану Агазаде (Москва), Ольгу Шкет (Курганская область) и Ольгу Тимофееву (Санкт-Петербург).

Среди юниорок также отличилась Наталья Степанова. На её счету «серебро» первенства страны. Выступая в весовой категории до 52 кг, она уступила лишь спортсменке из Красноярского края Марине Гюнтер.

Ещё одну медаль команде Чувашии принёс Дмитрий Петров. В весовой категории до 90 кг он стал обладателем бронзовой награды.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики