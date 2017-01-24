На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2017 год из федерального бюджета будет выделено 133,1 млн рублей молодым семьям Чувашской Республики на улучшение жилищных условий, софинансирование из республиканского бюджета составит 120 млн рублей, из местного бюджета – 49 млн рублей.

В 2017 году более 400 семей смогут улучшить жилищные условия по данной программе.

Напомним, программа стартовала в 2010 году, за время её реализации улучшили жилищные условия 3,8 тысячи молодых семей, в прошлом году – 488 семей.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики