В Чувашии выявлен факт незаконной охоты

Некоторое время назад в ОМВД России по Чебоксарскому району поступила информация о том, что кто-то подкармливает кабанов с целью их дальнейшего отстрела. Данная информация подтвердилась. Поздним вечером 21 января в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Яуши застрелены два кабана.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия незамедлительно, задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 31-летний житель Цивильска. Соответствующих разрешительных документов, позволяющих охотиться, у мужчины не оказалось. На следующий день полицейские задержали и его подельника.

«По данному факту проводится проверка. Нанесенный ущерб оценивается в 120 000 рублей. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса России «Незаконная охота», — говорит заместитель начальника уголовного розыска ОМВД по Чебоксарскому району подполковник полиции Евгений Крылов.

Источник: МВД по Чувашской Республике