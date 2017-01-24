В Чувашии выявлен факт незаконной охоты

Некоторое время назад в ОМВД России по Чебоксарскому району поступила информация о том, что кто-то подкармливает кабанов с целью их дальнейшего отстрела. Данная информация подтвердилась. Поздним вечером 21 января в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Яуши застрелены два кабана.
Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия незамедлительно, задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 31-летний житель Цивильска. Соответствующих разрешительных документов, позволяющих охотиться, у мужчины не оказалось. На следующий день полицейские задержали и его подельника.
«По данному факту проводится проверка. Нанесенный ущерб оценивается в 120 000 рублей. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса России «Незаконная охота», — говорит заместитель начальника уголовного розыска ОМВД по Чебоксарскому району подполковник полиции Евгений Крылов.
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