Школа самбо может стать учебным центром

В Чебоксарах завершился Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье». Он состоялся на базе республиканской профильной спортивной школы № 10.

На церемонии закрытия президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев подчеркнул, что этот вид является спортивной визитной карточкой нашей страны, ее национальным достоянием. Сергей Владимирович вручил благодарности за большой вклад в развитие самбо Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и вице-президенту Всероссийской федерации самбо, руководителю республиканской федерации данного вида спорта Евгению Селиванову.

«Чебоксарская школа «Четра» (структурное подразделение спортшколы № 10. – «Авт.») вполне может стать учебно-методическим центром развития самообороны без оружия на территории ПФО», – в свою очередь заявил заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов.

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? Здесь воспитывают чемпионов.