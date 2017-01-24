Браконьер отработает и раскошелится

К 300 часам обязательных работ приговорен браконьер из Ибресинского района за незаконный отстрел двух кабанов. Ему также предстоит уплатить штраф в сумме 120 тысяч рублей в возмещение нанесенного ущерба.

Факт незаконной охоты был выявлен инспекторами Госохотрыбслужбы Чувашии в ходе рейда. В лесу близ государственного природного заказника «Бугуяновский» они заметили два автомобиля УАЗ. При осмотре в багажнике одного из них были обнаружены неразделанные туши взрослой самки и сеголетка самца кабана с признаками огнестрельных ранений. Так как охота проводилась в запрещенные сроки, были вызваны полицейские, а затем последовал суд, сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.