Инвестиции без барьеров

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Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
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ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ

Владимир АВРЕЛЬКИН, вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли:
– Послание – это стратегический документ для республики в целом и для властных органов всех уровней в частности. Значительный блок посвящен экономике, новым проектам. Один из наиболее важных касается подготовки кадров для промышленности и сельского хозяйства. В этом направлении в минувшем году было сделано немало, в частности, создан центр компетенции, но предстоит сделать еще больше. Я удовлетворен тем, что в Послании уделено особое место выводу предприятий на экспорт продукции, увеличению его доли. Подчеркнута и важность научно-исследовательских работ как одного из основных инструментов инновационного развития. Радует также, что дальнейшую поддержку получат моногорода. Экономику и общество продолжают беспокоить инфляционные процессы. Путям преодоления этих проблем также нашлось место в Послании. Все обозначенные задачи выполнимы, над чем мы и будем работать.
***

Рудольф СЕЛИВАНОВ, глава администрации Батыревского района:
– Прежде всего, хочу отметить, что Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева направлено на благополучие общества, семьи, каждого отдельного человека. Это – план к действию для органов власти.
Глава республики подчеркнул, что Чувашия закрепилась в десятке лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, поднявшись по итогам 2016 года с 9-го на 6-е место. Если взять наш район, то в прошлом году нами реализовано 22 инвестиционных проекта, на 2017 год запланировано 15 проектов. Благоприятный деловой климат республики, в том числе и Батыревского района, привлекает инвесторов. Мы открыты для всех, кто желает с нами сотрудничать, нет никаких барьеров. Реализуя инвестиционные проекты, мы создаем новые рабочие места с достойной зарплатой – это очень важно для каждой семьи.
***

Владимир ИВАНОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике:
– Большое внимание в Послании уделено экономической сфере. В частности, Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на открытие в этом году Фонда развития промышленности. Это новшество в нашей экономике – деньги будут направляться на определенные инфраструктурные проекты, с которыми придут крупные предприятия. Для предприятий это большое подспорье, ведь они смогут экономить до 30 процентов инвестиций. В свою очередь республика получит дополнительные рабочие места, налоговые поступления и те вложенные средства, которые пойдут из бюджета, будут возмещены в течение 3-5 лет.
Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, – развитие сельского хозяйства. Глава Чувашии поручил правительству работать над тем, чтобы все земли, которые остались необработанными, полностью вернулись в оборот и производили продукцию. Надо отметить, что земли, которые десятками лет оставались свободными, в последние годы стали обрабатываться, причем некоторые сельхозпроизводители даже чувствуют нехватку земель, которые есть в их распоряжении. Я думаю, что это замечательный показатель. В целом Глава республики обещал обеспечить максимальную поддержку со стороны правительства предпринимателям с амбициозными и перспективными проектами.

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Метки: Главное, .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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