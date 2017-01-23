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В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии

В 2017 году будет проведен капитальный ремонт в 22 медицинских организациях, подведомственных Минздраву Чувашии. Например, в Вурнарской центральной районной больнице будет проведен капитальный ремонт стационара, обновятся женская и детская консультации Мариинско-Посадской центральной районной больницы, ревматологическое отделение Республиканской клинической больницы, филиал поликлиники Городской детской больницы № 1 г. Чебоксары по ул. Афанасьева и детский инфекционный стационар Городской детской больницы №2 г. Чебоксары по ул. Ф. Гладкова. В поликлинике Козловской центральной районной больницы ремонтные работы уже начались, также запланирован ремонт стационарного отделения районной больницы.

Всего на эти цели предусмотрено более 135 млн рублей из средств республиканского бюджета и 7,5 млн рублей из резервного фонда Президента Российской Федерации.

Немаловажное значение придается обновлению лифтового оборудования больниц. Напомним, с 2012 по 2015 год произведена замена 17 лифтов в медицинских организациях республики на сумму более 25 млн рублей. В 2017 году планируется заменить 19 пассажирских и больничных лифтов.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

23.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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