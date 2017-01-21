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Главное, Спорт
Спасибо болельщикам, что не отвернулись

Чебоксарские хоккеисты все же отстояли свои ворота. Фото cap.ru«Черную полосу» из тринадцати подряд поражений удалось прервать хоккейному клубу «Чебоксары».
В рамках первенства Высшей хоккейной лиги, начиная аж с середины ноября прошлого года, чебоксарцам никак не удавалось одержать победу. Последняя такая неудача обрушилась на команду в столице Чувашии на днях, после домашнего проигрыша ХК «Челны» (Набережные Челны) со счетом 2:3. Но уже на следующий день в повторной игре с тем же соперником команда сумела, в конце концов, переломить неприятную ситуацию и, к радости своих болельщиков, выиграть – 2:0.
– Хочется поблагодарить в первую очередь людей, которые от нас не отвернулись. Это дорогого стоит. В моей карьере такая ситуация с поражениями случилась впервые. Это был период проверки на прочность, – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Чебоксары» Сергей Нуржанов.
Сейчас хоккейный коллектив из Чувашии идет на седьмом месте в турнирной таблице из десяти команд-участниц. И ему предстоят выездные баталии с ХК «Алтай» (Барнаул) и саратовским «Кристаллом-Юниором».

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Метки: Главное, Спорт, .

21.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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