Девушка не просто по курортам ездит

16-летняя новочебоксарка Лана Прусакова выиграла третий подряд этап Кубка России по слоуп-стайлу, дисциплине зимнего олимпийского фристайла.

Соревнования, как и предыдущие, проходили на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом в Челябинской области, который уже не первый год облюбовали российские фристайлисты. Кстати, недавно подопечная тренера Никиты Васильева выступала и на этапе Кубка мира по слоуп-стайлу (серии акробатических прыжков на лыжах через специальные препятствия), проходившем на французском курорте Фонт Ромео в Пиренеях. И тогда воспитанница республиканской спортшколы № 2 замкнула десятку сильнейших.