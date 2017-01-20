КУЗЬМИНА Рената Борисовна

20 января 2017 года на 81-м году ушла из жизни Кузьмина Рената Борисовна, заслуженный учитель ЧАССР, отличник народного просвещения РФ.

Педагогическое сообщество города Чебоксары скорбит об утрате замечательного человека, учителя с большой буквы, основателя дошкольного образования Чувашской Республики. Вся ее жизнь – бескорыстное служение делу образования. Более 35 лет Кузьмина Р.Б. проработала в Министерстве образования и высшей школы Чувашской Республики. При ее непосредственном участии открывались детские сады и дома ребенка. Рената Борисовна внесла неоценимый вклад в становление и развитие инновационной системы дошкольного образования республики от детских садов до высшей школы.

Трудовая деятельность Ренаты Борисовны началась в городе Шумерле в 1955 году, а в 1965 году она была назначена инспектором по дошкольному воспитанию Министерства образования и высшей школы Чувашской Республики. Была инициатором и активным сподвижником открытия Чебоксарского педагогического колледжа и факультета дошкольной и коррекционной педагогики Чувашского педагогического университета, внесла большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для системы образования. С 2012 по 2014 год являлась помощником члена Совета Федерации Николаевой Г.Г.

Благодаря ее терпению, заботе, доброте, природной мудрости в педагогическом сообществе выросла целая плеяда руководящих работников. Дошкольный мир Чувашии потерял учителя, наставника, значимого человека. Она навсегда останется в нашей памяти.

Управление образования, работники и ветераны дошкольных образовательных организаций города Чебоксары выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.