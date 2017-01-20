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    Главное, Некролог
    Некролог

    КУЗЬМИНА Рената Борисовна

    20 января 2017 года на 81-м году ушла из жизни Кузьмина Рената Борисовна, заслуженный учитель ЧАССР, отличник народного просвещения РФ.
    Педагогическое сообщество города Чебоксары скорбит об утрате замечательного человека, учителя с большой буквы, основателя дошкольного образования Чувашской Республики. Вся ее жизнь – бескорыстное служение делу образования. Более 35 лет Кузьмина Р.Б. проработала в Министерстве образования и высшей школы Чувашской Республики. При ее непосредственном участии открывались детские сады и дома ребенка. Рената Борисовна внесла неоценимый вклад в становление и развитие инновационной системы дошкольного образования республики от детских садов до высшей школы.
    Трудовая деятельность Ренаты Борисовны началась в городе Шумерле в 1955 году, а в 1965 году она была назначена инспектором по дошкольному воспитанию Министерства образования и высшей школы Чувашской Республики. Была инициатором и активным сподвижником открытия Чебоксарского педагогического колледжа и факультета дошкольной и коррекционной педагогики Чувашского педагогического университета, внесла большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для системы образования. С 2012 по 2014 год являлась помощником члена Совета Федерации Николаевой Г.Г.
    Благодаря ее терпению, заботе, доброте, природной мудрости в педагогическом сообществе выросла целая плеяда руководящих работников. Дошкольный мир Чувашии потерял учителя, наставника, значимого человека. Она навсегда останется в нашей памяти.
    Управление образования, работники и ветераны дошкольных образовательных организаций города Чебоксары выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

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    Метки: Главное, Некролог, .

    20.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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