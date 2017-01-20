Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»

Сегодня в столице Чувашии стартовал Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье».

Первыми включились в программу форума школьники. В столичной Школе самбо «Четра» под руководством молодого тренера, мастера спорта России Романа Матвеева состоялась открытая тренировка для юных самбистов – воспитанников 5-6-х классов.

Мероприятие посетили заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель Министра образования и науки России Вениамин Каганов, президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев и другие почётные гости. В сопровождении председателя республиканской Федерации самбо, вице-президента Всероссийской федерации самбо Евгения Селиванова, министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергея Шелтукова, главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова гости сначала осмотрели спортивный комплекс ОАО «Промтрактор», затем Школу самбо «Четра».

Евгений Селиванов рассказал гостям об истории создания спортивной школы. По его инициативе и при поддержке руководства ОАО «Промтрактор» школа была открыта на базе спорткомплекса завода в апреле 2004 года. Спустя полгода здесь уже тренировалось 180 ребят, а через год на базе школы был создан Профессиональный Клуб Самбо «ЧЕТРА», завоевавший титул первого чемпиона России среди профессиональных клубов самбо. За несколько лет Школа самбо «Четра» стала одной из ведущих в стране. Сегодня в школе самбо «Четра» и республиканской школе самбо занимаются около 1600 юношей и девушек. Воспитанники школы достойно защищают честь республики и страны на всероссийской и международной арене.

Гостям также рассказали, как сотрудничает спортивная школа с образовательными учреждениями. В частности, на сегодняшний день специализированные спортивные классы по самбо открыты на базе общеобразовательных школ № 22 и 47. В них обучаются более 150 самбистов-школьников.

Ознакомившись с развитием и достижениями Школы самбо «Четра», почётные гости дали высокую оценку условиям и инфраструктуре, которые созданы для развития самбо в Чебоксарах.

Затем почётные гости Форума посетили Чебоксарскую среднюю общеобразовательную школу №59 с углубленным изучением отдельных предметов. На базе школы не первый год успешно работают спортивные секции по самбо. В спортивном зале собрались младшие школьники. Перед ними с показательными номерами выступили ведущие спортсмены Чувашии – члены сборных команд России.

Показательные выступления самбистов увлекли и участников урока, и зрителей. Ребята услышали короткую информацию об основах современной борьбы самбо и успехах спортсменов Чувашии.

Напомним, 20 января в Чебоксарах проходит Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье», в работе которого принимают участие представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, образования из 14 регионов Приволжского федерального округа, руководители образовательных организаций, общественные деятели, спортсмены, тренеры. В программе форума – пленарное заседание на тему «Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодёжи», круглый стол «Развитие самбо в системе образования: традиции, опыт и перспективы», открытое спортивно-культурное мероприятие «Самбо для всех».

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики