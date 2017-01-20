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    Главное, Лента новостей
    Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства

    Глава Чувашии в своем Послании Госсовету отметил, что одним из значимых событий в этнокультурной жизни республики 2016 года стало проведение Съезда народов Чувашской Республики и создание Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории республики. Последовательным продолжением этой работы станет открытие ко Дню народного единства Дома Дружбы народов.

    Михаил Игнатьев подчеркнул, культура Чувашии представляет собой гармоничный сплав самобытных традиций и исторического наследия представителей 128 национальностей, которые в мире и согласии издревле живут на чувашской земле.

    «Отрадно, что, несмотря на процессы глобализации, нам удалось сохранить традиционный уклад жизни, богатое культурное наследие предков», – заметил руководитель региона.

    Отметим, в 2016 году в Чувашии возобновили строительство сельских домов культуры. В Цивильском и Яльчикском районах новые клубы уже приняли первых посетителей. В текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 4, а также отремонтировать 31 дом культуры, 25 клубов оснастить современным оборудованием.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    20.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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