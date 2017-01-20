В Чувашии откроется биатлонный комплекс

Крупным спортивным событием для Чувашии станет открытие биатлонного комплекса в регионе. Об этом сообщил Михаил Игнатьев в своем Послании Госсовету республики. Напомним, в 2016 году введен в эксплуатацию региональный Центр олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку, построены два новых спортивных комплекса для ведущих спортивных школ по боксу, настольному теннису и стрельбе из лука. В 2017 году распахнет свои двери региональный центр олимпийской подготовки по биатлону, продолжится реконструкция двух крупнейших спортивных объектов — стадионов «Олимпийский» и «Спартак», где будут тренироваться футбольные команды — участники чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Для нас важно создать комфортные условия на спортивных объектах, повысить уровень оказания услуг гостиничными хозяйствами и предприятиями общественного питания. Чувашия остается центром спортивной жизни страны и, что не менее важно, воспитывает новых чемпионов самого высокого уровня!» — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики