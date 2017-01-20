Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны

2017 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом экологии. В план основных мероприятий Правительства России включены три мероприятия, осуществляемые в Чувашской Республике.
«Наши инициативы поддержаны на федеральном уровне. Почти 380 млн рублей предусмотрено Чувашской Республике в федеральном бюджете на 2017-2018 годы на рекультивацию санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары. Это позволит возвратить в хозяйственный оборот более 30 га земель, ликвидировать «горячую» экологическую точку и улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», – сказал в своем Послании Государственному Совету Чувашии Михаил Игнатьев.
Важными для обеспечения экологической безопасности республики являются сохранение ценных природных объектов и развитие сети особо охраняемых природных территорий.
Руководитель региона поставил задачу – создать 4 особо охраняемые природные территории регионального значения в Заволжье г. Чебоксары, Аликовском, Порецком, Шумерлинском и Яльчикском районах.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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