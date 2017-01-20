На ремонт и строительство дорог Чувашии выделят 5 миллиардов рублей

Объем Дорожного фонда Чувашской Республики в 2017 году составит 5 млрд рублей. Михаил Игнатьев в своем Послании отметил, что таких объемов средств на выполнение дорожных работ в течение года ранее никогда не направлялось. «Раньше ведомства и муниципалитеты жаловались на нехватку денег. Сегодня деньги есть, но их своевременно не могут освоить. Это недопустимая ситуация», — отметил руководитель региона.

В 1935 году Чувашия получила орден Ленина за успехи в дорожном строительстве. «Наши отцы и матери, бабушки и дедушки за несколько лет, не имея в своем распоряжении практически никаких технических средств, создали целую дорожную сеть. И в течение многих лет республика считалась регионом с хорошими дорогами. Дело чести — вернуть себе прежние позиции», —акцентировал Михаил Игнатьев.

Напомним, в 2017 году начнется реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». За время ее реализации будет отремонтировано 506 километров автомобильных дорог. Это позволит на 85% уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Также будет продолжена работа по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности. На эти цели в 2017 году будет направлено более 700 млн рублей. Ко Дню Республики для жителей города Чебоксары и его гостей откроется рабочее движение по новому Московскому мосту, начнется II этап реконструкции существующего мостового перехода с завершением в 2018 году.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики