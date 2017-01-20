ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
13:17 20.01.2017
На ремонт и строительство дорог Чувашии выделят 5 миллиардов рублей
13:16 20.01.2017
В 2017 году в Чувашии завершится программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
13:13 20.01.2017
Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства
13:12 20.01.2017
Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
13:05 20.01.2017
В Чувашии растет количество предпринимателей
13:01 20.01.2017
60% промышленных предприятий Чувашии платят зарплату выше средней по республике
12:58 20.01.2017
Правительство Чувашии финансово поддержит крупные инвестиционные проекты в промышленности
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Виктор on Разбился известный летчик-любитель и фотограф
  • Владимир Кузяков Казань 19,01,2017 on Разбился известный летчик-любитель и фотограф
  • Наталья on Разбился известный летчик-любитель и фотограф
  • Тамара on В Чебоксарах обсуждают, как сделать уютнее придомовые территории
  • Екатерина. on В Чебоксарах обсуждают, как сделать уютнее придомовые территории
  • Legasion on В Чебоксарах обсуждают, как сделать уютнее придомовые территории
  • Аноним on Разбился известный летчик-любитель и фотограф
    		•
    Главное, Лента новостей
    Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства

    Об этом он заявил на Послании Государственному Совету Чувашской Республики. «Я призываю руководителей организаций, возводящих жильё в республике, и предприятий по производству строительных материалов не искать партнёров на стороне, а сплотиться и работать в одной связке. Этот тандем позволит нам строить качественное и доступное жильё для жителей Чувашии», – отметил он. Уровень обеспеченности строительными материалами собственного производства в Чувашии сегодня составляет свыше 70%. Мощности индустриального домостроения республики составляют более 1 млн кв. метров жилья в год.

    В Чувашии сформированы земельные участки для инвестиционного и жилищного строительства общей площадью 3222 гектара, в том числе 2 тысячи гектаров для комплексной застройки с планируемым строительством жилищного фонда около 7 млн кв. метров. А строительные организации обеспечены свободными земельными участками на десять лет. «Это результат нашей планомерной работы и хороший задел для строительной отрасли», – констатировал руководитель региона.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Лента новостей, .

    20.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,561 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев