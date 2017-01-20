Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства

Об этом он заявил на Послании Государственному Совету Чувашской Республики. «Я призываю руководителей организаций, возводящих жильё в республике, и предприятий по производству строительных материалов не искать партнёров на стороне, а сплотиться и работать в одной связке. Этот тандем позволит нам строить качественное и доступное жильё для жителей Чувашии», – отметил он. Уровень обеспеченности строительными материалами собственного производства в Чувашии сегодня составляет свыше 70%. Мощности индустриального домостроения республики составляют более 1 млн кв. метров жилья в год.

В Чувашии сформированы земельные участки для инвестиционного и жилищного строительства общей площадью 3222 гектара, в том числе 2 тысячи гектаров для комплексной застройки с планируемым строительством жилищного фонда около 7 млн кв. метров. А строительные организации обеспечены свободными земельными участками на десять лет. «Это результат нашей планомерной работы и хороший задел для строительной отрасли», – констатировал руководитель региона.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики